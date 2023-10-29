В понедельник, 30 октября, около 21:30 в прокуратуру Апшеронского района поступила информация о смерти мужчины от колото-резаных ран и ранении второго.

В ходе предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Пакистана Асад Шаббир Ахмад во время конфликта в доме в селе Масазыр нанес удары ножом своим соотечественникам, что привело к гибели одного и ранению другого.

В прокуратуре Апшеронского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух человек) УК Азербайджана.