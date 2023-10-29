Нетаньяху не хочет идти на попятную

Израиль не согласится на прекращение огня, поскольку это будет означать поражение в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом написал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в колонке для газеты The Wall Street Journal.

«Так же как США не согласились бы на прекращение огня после нападения [японских войск в 1941 году] на Перл-Харбор или после террористической атаки 11 сентября 2001 года, Израиль не согласится на прекращение боевых действий с ХАМАС после атаки боевиков 7 октября. Призывы к прекращению огня — это призывы к поражению перед ХАМАС, перед терроризмом, перед варварством», — указал он.

По мнению Нетаньяху, Иран сформировал «ось террора, вооружая, тренируя и финансируя» ХАМАС в секторе Газа, шиитскую организацию «Хезболла» в Ливане, хуситов в Йемене и «другие террористические формирования на Ближнем Востоке и за его пределами».

«Сражаясь с ХАМАС и группировками Ирана, Израиль сражается с самими врагами цивилизации», — подчеркнул политик.

Глава еврейского государства призвал «цивилизованные страны» поддержать Израиль. «Если ХАМАС и иранская ось зла победят, вы станете их следующей целью», — заявил он.