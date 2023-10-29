Турки готовят митинг возле американской авиабазы

Турецкая консервативная некоммерческая организация Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (İHH), известная своей ролью в событиях конфликта у берегов Газы в 2010 году, призывает к проведению пропалестинского митинга возле авиабазы Инджирлик, которая является символом присутствия ВВС США и НАТО в Турции.

Представитель фонда Серкан Нергис объявил в соцсети Х: «Мы в İHH отправляемся на автомобилях со всей Турции к базе Инджирлик. Детали этой инициативы мы разделим с общественностью во время пресс-конференции, которая состоится 31 октября, во вторник, в 11:00. Мы приглашаем всех неравнодушных граждан присоединиться к автомобильному конвою, который организуем к базе Инджирлик».