Пашинян говорит о согласовании трех основных принципов мира. А где гарантии? наш комментарий
На заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что три принципа для достижения мира и урегулирования отношений с Азербайджаном уже согласованы.
По его словам, если стороны будут их соблюдать, то подписание мирного договора приобретет реальные контуры.
«Первый принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга, - отметил Пашинян. - Причем с тем пониманием, что территория Армении составляет 29 800 квадратных километров, а Азербайджана – 86 600 квадратных километров».
Второй из согласованных принципов сводится к тому, что Алма-Атинская декларация должна стать политической основой для делимитации и дальнейшей демаркации государственной границы.
И, наконец, третий принцип – это открытие всех региональных коммуникаций, которое, как заверил премьер-министр Армении, должно происходить на принципах взаимного уважения суверенитета, юрисдикции и законодательства.
Как известно, официальный Баку обычно не предает гласности вопросы, которые согласовываются на переговорах с Арменией. Понять этот подход несложно - по неписаным законам дипломатии, если не согласованы все до единого вопросы, то не согласовано ничего. Другими словами, достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией на основе трех или пяти принципов (если такая договоренность на самом деле достигнута) вовсе не означает, что мир близок. Ибо если по какому-то из оставшихся вопросов позиции сторон разойдутся, то даже при наличии консенсуса по ряду принципов прийти к окончательному соглашению все равно не удастся.
В этой связи принципиально важен ответ на вопрос, какова публичная позиция Азербайджана относительно уже упомянутых Пашиняном трех принципов. И не пытается ли армянский премьер-министр, говоря о согласованности по трем принципам, манипулировать в дальнейшем мирными переговорами.
Относительно признания сторонами территориальной целостности друг друга позиция официального Баку известна давно. Президент Ильхам Алиев не раз заявлял, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении и не имеет к ней территориальных претензий.
В то же время в Ереване считают, что если Баку публично не признает 29,8 тыс. квадратных километров территории Армении, то, возможно, у него есть какие-то другие планы.
На самом деле, это требование Армении – не что иное, как попытка оказать давление на переговорный процесс. Логично предположить, что если стороны действительно готовы признать территориальную целостность друг друга в границах, принятых и признанных на международном уровне, то вопрос исчерпан. А игры с уточнением тех или иных цифр выглядят на этом фоне как манипуляция.
Еще один принцип, который Пашинян считает согласованным, — это основа для делимитации и демаркации границ. Премьер-министр Армении утверждает, что делимитация границ должна проводиться на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, когда Азербайджан и Армения вступили в СНГ. Хотя раньше представители Армении говорили, что этот процесс должен осуществляться на основе карт Генштаба Советской Армии 1975 года.
В свою очередь, азербайджанская сторона пока официально не озвучивала, по каким именно картам она намерена проводить делимитацию и демаркацию границ. Хотя на разных уровнях бытовало мнение, что этот процесс должен основываться на картах 1920 года.
В то же время, если стороны примут за основу Алма-Атинскую декларацию, то определить границы будет возможно и реально на основе карт, существовавших накануне распада СССР.
Что же касается вопроса открытия региональных коммуникаций, то, как утверждает Никол Пашинян, стороны готовы сделать это при взаимном уважении суверенитета друг друга и национального законодательства. Следует уточнить, что под этой готовностью имеются в виду транспортные коммуникации, соединяющие Азербайджан и Нахчыван, а также другие дороги между Азербайджаном и Арменией.
Однако в настоящее время в позиции Баку относительно Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан и Нахчыван, наблюдается новый подход - официальные лица Азербайджана заявляют, что для Баку Зангезурский коридор более не привлекателен, и отдают предпочтение транспортному маршруту через территорию Ирана.
Таким образом, поскольку Армения отказывается обеспечить перевозки между Азербайджаном и Нахчываном без пограничного и таможенного контроля, Баку полон решимости отдать предпочтение новым транспортным коммуникациям вдоль южного побережья реки Араз по территории Ирана, фундамент которых был заложен на днях.
При таком раскладе для Азербайджана теряет актуальность открытие транспортных маршрутов в сторону Армении (например, железной дороги Баку-Газах-Иджеван).
В этой связи есть серьезные сомнения в том, действительно ли был согласован третий принцип, упомянутый Николом Пашиняном.
Чтобы сравнить позиции, напомним: когда в начале 2021 года Азербайджан впервые предложил Армении начать мирные переговоры, он выдвинул пять базовых принципов, заключавшихся в следующем:
- взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга;
- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;
- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;
- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;
- открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.
Напомним, что Армения приняла базовые принципы, предложенные азербайджанской стороной, и в ходе последующих переговоров, проведенных на западных площадках (Брюссель и Вашингтон), был разработан проект мирного договора. После чего стороны направили друг другу свои предложения. Но несмотря на прошедший этим летом в Вашингтоне «марафон переговоров» на уровне глав Министерств иностранных дел, достичь окончательного соглашения по проекту так и не удалось.
Позже вокруг Карабаха произошли известные события, Азербайджан восстановил полный суверенитет над своими территориями, который открыл новые возможности для достижения мира. Не секрет, что до этих событий армянская сторона манипулировала на переговорах вопросом «прав и безопасности карабахских армян» и, по сути, завела в тупик переговорный процесс.
И вот сейчас, когда пресловутый «карабахский вопрос» закрыт, можно говорить, что объективных препятствий на пути достижения мира между Арменией и Азербайджаном больше не существует. На данный момент главный вопрос – под чьими именно гарантиями, Запада или России, будет заключен мирный договор между нашими странами.
Понятно, что Армения не видит в России гаранта мира и предпочитает в этой роли Запад.
А вот уровень доверия Азербайджана к роли Запада в последнее время резко снизился, главным образом, из-за проармянской позиции Франции. С другой стороны, официальный Баку рассматривает вмешательство в дела региона сил извне как существенное препятствие на пути к миру. Именно поэтому Азербайджан предложил Армении «грузинскую платформу».
Однако Евросоюз все еще пытается сохранить переговорную площадку Брюсселя и планирует в середине ноября провести отложенную встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Впрочем, где бы ни проходили переговоры, ясно одно: для достижения прочного мира должен быть создан международный формат, гарантирующий подписание соглашения между Арменией и Азербайджаном. Но как на фоне нынешнего конфликта, а по сути, войны между Россией и коллективным Западом, создать формат, который устроил бы все заинтересованные стороны? Это серьезный вопрос и, похоже, от ответа на него будет зависеть достижение мира между Арменией и Азербайджаном.
Генри Джексон Тарас Кузио, профессор кафедры политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», пишет в своей статье, опубликованной в Eurasia Review, что ни Франция, ни США, ни Россия, являющиеся сопредседателями бывшей Минской группы ОБСЕ, не могут на данный момент быть беспристрастными посредниками между Азербайджаном и Арменией.
Франция, где есть сильная армянская диаспора, всегда защищала Армению и осуждала восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности.
Администрация США действует в том же духе и допускает двойные стандарты по отношению к Азербайджану.
Ну а Россия в целом не заинтересована в достижении мира в регионе и пытается сохранить здесь свое военное присутствие.
Единственным жизнеспособным участником переговоров по постконфликтному мирному договору является, по мнению профессора Кузио, Европейский союз.
«Возвращение Карабаха под суверенитет Азербайджана развязывает руки Пашиняну для переговоров по мирному договору, который он пообещал подписать к концу этого года, - считает ученый. - Пророссийский «карабахский клан» сейчас находится в самой слабой позиции за последние три десятилетия, карабахские сепаратистские структуры распущены, а его политические и военные лидеры либо задержаны Азербайджаном, либо бежали. Между тем Россия больше не является гегемоном на Южном Кавказе. Мирный договор должен закрепить советскую границу между Арменией и Азербайджаном как их новую международную границу. После принятия азербайджанского гражданства армяне, проживающие в Карабахе, должны получить права национальных меньшинств».
Таким образом, считает Кузио, в нынешних сложных геополитических условиях Евросоюз действительно можно рассматривать как беспристрастного и нейтрального посредника в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.
В то же время, по его мнению, без участия и поддержки США Евросоюз вряд ли сможет оттеснить Россию и других региональных игроков и выступить единым гарантом достижения мира.
Тот факт, что коллективный Запад берет под контроль мирный процесс, лишь усиливает напряженность в регионе, - пишет Кузио. – В результате возникает дилемма, и в этой ситуации слова Пашиняна о согласовании трех принципов не вселяют оптимизма в отношении того, что мир на Южном Кавказе близок. Кроме того, нет уверенности в том, что три эти принципа были согласованы именно в том виде, в котором о них упоминает Никол Пашинян.