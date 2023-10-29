Фархад Мамедов, автор haqqin.az 10:41

На заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что три принципа для достижения мира и урегулирования отношений с Азербайджаном уже согласованы. По его словам, если стороны будут их соблюдать, то подписание мирного договора приобретет реальные контуры. «Первый принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга, - отметил Пашинян. - Причем с тем пониманием, что территория Армении составляет 29 800 квадратных километров, а Азербайджана – 86 600 квадратных километров».

Второй из согласованных принципов сводится к тому, что Алма-Атинская декларация должна стать политической основой для делимитации и дальнейшей демаркации государственной границы. И, наконец, третий принцип – это открытие всех региональных коммуникаций, которое, как заверил премьер-министр Армении, должно происходить на принципах взаимного уважения суверенитета, юрисдикции и законодательства. Как известно, официальный Баку обычно не предает гласности вопросы, которые согласовываются на переговорах с Арменией. Понять этот подход несложно - по неписаным законам дипломатии, если не согласованы все до единого вопросы, то не согласовано ничего. Другими словами, достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией на основе трех или пяти принципов (если такая договоренность на самом деле достигнута) вовсе не означает, что мир близок. Ибо если по какому-то из оставшихся вопросов позиции сторон разойдутся, то даже при наличии консенсуса по ряду принципов прийти к окончательному соглашению все равно не удастся.

В этой связи принципиально важен ответ на вопрос, какова публичная позиция Азербайджана относительно уже упомянутых Пашиняном трех принципов. И не пытается ли армянский премьер-министр, говоря о согласованности по трем принципам, манипулировать в дальнейшем мирными переговорами. Относительно признания сторонами территориальной целостности друг друга позиция официального Баку известна давно. Президент Ильхам Алиев не раз заявлял, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении и не имеет к ней территориальных претензий. В то же время в Ереване считают, что если Баку публично не признает 29,8 тыс. квадратных километров территории Армении, то, возможно, у него есть какие-то другие планы. На самом деле, это требование Армении – не что иное, как попытка оказать давление на переговорный процесс. Логично предположить, что если стороны действительно готовы признать территориальную целостность друг друга в границах, принятых и признанных на международном уровне, то вопрос исчерпан. А игры с уточнением тех или иных цифр выглядят на этом фоне как манипуляция. Еще один принцип, который Пашинян считает согласованным, — это основа для делимитации и демаркации границ. Премьер-министр Армении утверждает, что делимитация границ должна проводиться на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, когда Азербайджан и Армения вступили в СНГ. Хотя раньше представители Армении говорили, что этот процесс должен осуществляться на основе карт Генштаба Советской Армии 1975 года.

В свою очередь, азербайджанская сторона пока официально не озвучивала, по каким именно картам она намерена проводить делимитацию и демаркацию границ. Хотя на разных уровнях бытовало мнение, что этот процесс должен основываться на картах 1920 года. В то же время, если стороны примут за основу Алма-Атинскую декларацию, то определить границы будет возможно и реально на основе карт, существовавших накануне распада СССР. Что же касается вопроса открытия региональных коммуникаций, то, как утверждает Никол Пашинян, стороны готовы сделать это при взаимном уважении суверенитета друг друга и национального законодательства. Следует уточнить, что под этой готовностью имеются в виду транспортные коммуникации, соединяющие Азербайджан и Нахчыван, а также другие дороги между Азербайджаном и Арменией. Однако в настоящее время в позиции Баку относительно Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан и Нахчыван, наблюдается новый подход - официальные лица Азербайджана заявляют, что для Баку Зангезурский коридор более не привлекателен, и отдают предпочтение транспортному маршруту через территорию Ирана.

Таким образом, поскольку Армения отказывается обеспечить перевозки между Азербайджаном и Нахчываном без пограничного и таможенного контроля, Баку полон решимости отдать предпочтение новым транспортным коммуникациям вдоль южного побережья реки Араз по территории Ирана, фундамент которых был заложен на днях. При таком раскладе для Азербайджана теряет актуальность открытие транспортных маршрутов в сторону Армении (например, железной дороги Баку-Газах-Иджеван). В этой связи есть серьезные сомнения в том, действительно ли был согласован третий принцип, упомянутый Николом Пашиняном. Чтобы сравнить позиции, напомним: когда в начале 2021 года Азербайджан впервые предложил Армении начать мирные переговоры, он выдвинул пять базовых принципов, заключавшихся в следующем: - взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; - взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем; - воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН; - делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; - открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.