Задержаны десятки участников антисемитских беспорядков в Дагестане

За сутки после антисемитских беспорядков в Махачкале задержаны 83 участника погрома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Утром представители МВД сообщали о задержании около 60 человек.

Как заявил глава Махачкалы Юсуп Умавов, «возрастная категория тех, кто был вовлечен в противоправные действия, — от 20 до 25 лет». Для «недопущения вовлечения молодежи деструктивными силами в противоправные действия», сообщил Умавов, в каждом районе города создана рабочая группа.

В воскресенье, 29 апреля, в аэропорт Махачкалы после появившихся в соцсетях сообщений о «беженцах из Израиля», прилетающих рейсом из Тель-Авива, ворвались сотни человек. Участники антисемитских беспорядков останавливали и допрашивали пассажиров, ворвались на летное поле, остановив работу аэропорта, а также нападали на полицейских. По данным Baza, в погроме участвовали около 1 500 человек.