ХАМАС заявил о боях с израильтянами в Газе фото, видео; обновлено 12:53
Члены боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - вступили в боестолкновение с военнослужащими армии Израиля на северо-западе Газы.
«Бойцы аль-Кассама» в настоящее время ведут бой с силами противника, проникшими на северо-запад Газы», - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале группировки.
Ранее в группировке сообщили, что уничтожили израильский бронетранспортер в районе кибуца Эрез на границе с сектором Газа.
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила информацию о своем наступлении в секторе Газа, заявив о поражении около 300 целей за сутки в результате авиаударов и наземных атак.
В сообщении ЦАХАЛ указано, что в результате этих действий были убиты многие «террористы ХАМАС», обстреливавшие израильские позиции противотанковыми ракетами и пулеметами. Среди успешно пораженных целей - противотанковые ракетные комплексы, ракетные пусковые установки и военные комплексы внутри подземных туннелей.
כוחות משולבים של צה"ל, בהכוונת שב"כ ואמ"ן, תקפו כ-300 מטרות במהלך היממה האחרונה, ביניהן פירי עמדות שיגור נ"ט ורקטות, פירי מנהרות ומתחמים צבאיים של ארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/jQvDgKQzdW— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023
Тем временем официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус описал текущие наземные операции в секторе Газа как «медленные и тщательные». В рамках этих операций, о «расширении» которых было объявлено в пятницу, израильские военные столкнулись с атаками боевиков ХАМАС как с земли, так и с воздуха.
Конрикус отметил, что ЦАХАЛ «наносит удары по всем частям сектора Газа», однако основное внимание сосредоточено на севере анклава, который он назвал «центром тяжести ХАМАС».
«Мы охотимся за их командирами, атакуем их инфраструктуру, и всякий раз, когда есть важная цель, мы поражаем ее», — заявил представитель ЦАХАЛ.
Конрикус также повторил утверждение о том, что Израиль прилагает все усилия для того, чтобы избежать убийств мирных жителей. Он обвинил ХАМАС в использовании главной больницы города Газа, Аль-Шифа, как укрытия для «террористов».
Также пресс-служба армейской группировки отчиталась о нейтрализации очередного высокопоставленного военнослужащего ХАМАС. Истребители ЦАХАЛ 30 октября нанесли удар по командиру батальона «Бейт-Лахия» северной бригады ХАМАС Насиму Абу Аджине.
По данным армейской пресс-службы, он руководил атаками 7 октября в приграничных с Газой израильских населенных пунктах Эрез и Нетив ха-Асара. В официальном заявлении отмечается: «Истребители, руководствуясь разведывательной информацией армейской разведки АМАН и Службы общей безопасности (ШАБАК), вчера (30 октября) нанесли удар по Насиму Абу Аджине, который 7 октября руководил резней в кибуце Эрез и мошаве Нетив ха-Асара».
מטוסי קרב בהכוונת מידע מודיעיני של אמ"ן ושב״כ, חיסלו אמש את מפקד גדוד בית לאהיה בחטיבה הצפונית של חמאס, נסים אבו עג'ינה, אשר שילח את המתקפות הרצחניות של חמאס ב-7 באוקטובר לקיבוץ ארז ולמושב נתיב העשרה>> pic.twitter.com/7e3O5xlF0W— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023