Тем временем официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус описал текущие наземные операции в секторе Газа как «медленные и тщательные». В рамках этих операций, о «расширении» которых было объявлено в пятницу, израильские военные столкнулись с атаками боевиков ХАМАС как с земли, так и с воздуха.

Конрикус отметил, что ЦАХАЛ «наносит удары по всем частям сектора Газа», однако основное внимание сосредоточено на севере анклава, который он назвал «центром тяжести ХАМАС».

«Мы охотимся за их командирами, атакуем их инфраструктуру, и всякий раз, когда есть важная цель, мы поражаем ее», — заявил представитель ЦАХАЛ.

Конрикус также повторил утверждение о том, что Израиль прилагает все усилия для того, чтобы избежать убийств мирных жителей. Он обвинил ХАМАС в использовании главной больницы города Газа, Аль-Шифа, как укрытия для «террористов».