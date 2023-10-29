В Азербайджане дали добро на продукцию около 200 зарубежных объектов

Согласно сообщению, оценка AQTA проводилась на 224 зарубежных продовольственных объектах в 15 странах.

«Утверждение 197 из этих предприятий завершено. 20 объектов были утверждены при условии устранения несоответствий в установленные сроки. В связи с выявленными несоответствиями трем оцениваемым предприятиям было отказано в одобрении. Отчеты об оценке по четырем объектам находятся на стадии завершения.

Оцененные зарубежные продовольственные объекты функционируют в Беларуси, Германии, Грузии, Иране, Китае, Польше, России, Украине и других странах», - говорится в сообщении агентства.