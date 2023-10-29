Эльнур Мамедов, отдел экономики 11:39

Когда конфликт на Ближнем Востоке только начался, многие эксперты утверждали, что он не окажет заметного влияния на глобальный углеводородный рынок, как, впрочем, и на экономику Израиля. Хотя уже тогда более дальновидные специалисты предрекали большую беду. И были правы…

После заявления Египта, который на фоне боевых действий в секторе Газа отказался покупать у Израиля газ, цены на голубое топливо в Европе выросли почти на 7 процентов. Из-за нехватки импортируемого газа Каир увеличил продолжительность плановых отключений электроэнергии, а сам Израиль ищет альтернативные виды топлива для покрытия энергетических потребностей своей экономики. Ведь впереди зима, а стороны конфликта, особенно Израиль, о прекращении боевых действий даже не думают. Понятно, что чем больше будет продолжаться военный конфликт, тем ощутимее станет рост дефицита на рынке углеводородов. И вовсе не из-за отказа Израиля от добычи газа на месторождении «Тамар». Расширение конфликта может подтолкнуть страны Персидского залива на сокращение добычи и даже на более резкие шаги. В этой связи эксперты прогнозируют нарушение энергетических и транспортных коммуникаций, за которым последует дальнейший спад и без того ослабленной глобальной экономики.

Что же касается цен на нефть, то, по прогнозам Всемирного банка, при дальнейшем обострении конфликта они могут подскочить выше 150 долларов за баррель. Подобный сценарий, кстати, предсказала и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Иевала. По ее словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, являющимся источником большой доли мировых энергоносителей, в особенности природного газа и нефти, негативно скажется на росте мировой экономики. Словом, последствия войны Израиля с ХАМАС, конца которой пока даже не видно, ничего хорошего глобальной экономике не сулят. За два месяца до конца года прогноз темпов роста мировой торговли выглядит из-за падения совокупного спроса по всем направлениям весьма мрачно. Подъем Китая после пандемии коронавируса оказался не таким значительным, как ожидалось. В частности, в КНР наблюдается острейший кризис в сфере недвижимости. Также не оправдывают ожиданий темпы роста в Евросоюзе. В США дела обстоят неплохо, но и здесь в большинстве регионов заметно падение совокупного спроса во всех секторах экономики, а также устойчивый рост инфляции и повышение процентных ставок. К тому же в случае геополитической напряженности на Ближнем Востоке глобальная экономика подвергнется риску более широкой фрагментации рынков.

Но больше других, видимо, пострадает экономика самого Израиля. Как сообщает агентство Bloomberg, на фоне вызванной войной приостановки нормальной деловой активности, сравнимой с ограничениями времен пандемии COVID-19, страна понесет значительные убытки. Призыв резервистов и частичная заморозка экономики уже вызвали внезапный спад экономической активности, который сказался на всех секторах экономики - от банковского сектора до сельского хозяйства. По данным крупнейшего израильского кредитора, банка Mizrahi-Tefahot, меры по противодействию кризису обходятся правительству Нетаньяху ежемесячно в 2,5 миллиарда долларов. Центральный банк страны уже предупредил, что по мере продолжения конфликта расходы национальной экономики будут увеличиваться. Расходы израильских домохозяйств также снизились, что шокировало потребительский сектор страны, на долю которого приходится около половины валового внутреннего продукта (ВВП). По данным оператора национальной платежной системы Shva, за несколько первых дней конфликта объемы частного потребления упали почти на треть по сравнению со средним недельным показателем 2023 года. В частности, на 70 процентов сократились затраты на отдых и развлечения. А согласно оценкам американского банка JPMorgan Chase & Co, всего в текущем квартале израильская экономика сократится в годовом исчислении на 11 процентов.