Как сообщает издание, основная цель поездки — укрепление энергетической безопасности Франции, о чем свидетельствуют слова источников, знакомых с намерениями президента Франции, которые предпочли остаться анонимными при обсуждении дипломатических вопросов.

Французская атомная компания Orano разрабатывает урановые месторождения в Казахстане через совместное предприятие с государственным «Казатомпромом». Вопрос углубления сотрудничества будет на повестке дня. Важно отметить, что Казахстан является крупнейшим поставщиком урана для Франции и был вторым по величине источником сырой нефти в прошлом году согласно данным французского Министерства экономики.

Но существует и второй мотив: стремление уменьшить зависимость бывших советских республик от России. По мнению французских чиновников, «конфликт в Украине нарушил давно сложившиеся отношения в регионе, и это открывает новые возможности». Огромные запасы нефти, газа и минералов в Центральной Азии ставят этот регион в центр борьбы за влияние, которая традиционно была зоной влияния России.

Китай, США и Европейский союз также усиливают свое присутствие в регионе. Китай расширяет свое влияние через проект президента Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», США стремятся укрепить свое политическое присутствие, а Европейский союз пытается связать регион с помощью торгового и энергетического коридора, который будет проходить через Кавказ и далее в Европу, минуя Россию.