Объявленных в розыск граждан Азербайджана экстрадировали из России

Из России в Азербайджан экстрадированы четверо объявленных в международный розыск лиц, сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

«В соответствии с требованиями Конвенции от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики - Хабиба Калтаева, Магеррама Мириева, Рашада Тагиева и Джамшида Бадирзаде были удовлетворены Генеральной прокуратурой Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Далее Генпрокуратура отмечает, что «в связи с выявлением обоснованных подозрений в причастности Хабиба Калтаева к вооруженным конфликтам и боевым учениям, проводимым за пределами Азербайджана под видом распространения религиозных сект и исполнения религиозных обрядов; Магеррама Мириева - к хулиганству; Рашада Тагиева и Джамшида Бадирзаде - к мошенничеству с причинением значительного ущерба, указанные лица были привлечены в качестве обвиняемых, а также объявлены в международный розыск за укрывательство от следствия.

Вышеуказанных лиц задержали на территории Российской Федерации, 30 октября 2023 года их доставили в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции».