Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 11:57

Как пишет Хавьер Блас, эксперт по энергетическим вопросам агентства Bloomberg, в октябре Иран полностью пренебрег американскими санкциями и начал открыто торговать нефтепродуктами. В результате исламская республика сумела даже отодвинуть Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай на третью позицию (Россия с учетом поставок по трубопроводам остается на первом месте).

Столь ощутимый экспортный скачок стал возможен благодаря массовому высвобождению запасов сырой нефти из плавучих хранилищ, которые до этого находились под плотным присмотром Запада. В итоге, как утверждает аналитическая компания Kpler, экспорт иранской нефти составил в среднем более 1,8 миллиона баррелей в сутки, что является новым рекордом. «Иран не только наращивает добычу, но и практически сумел ликвидировать свои огромные запасы в плавучих нефтехранилищах, накопленных за время действия санкций, - пишет Хавьер Блас. - То ли Белый дом это допустил, то ли Запад не в силах остановить этот процесс, но в любом случае санкционный режим потерпел фиаско». Решающую роль в увеличении объемов иранского экспорта нефти Bloomberg отводит Китаю. Если раньше Пекин покупал у Тегерана нефть «тайком», прибегая к ухищренным косвенным схемам, то сейчас, когда отпала необходимость «шифроваться», исламская республика не только открыто продает КНР свою нефть, но и ищет новые рынки сбыта.

Учитывая, что многие государства в мире не поддерживают позицию США и Израиля, они осуществляют закупки иранской нефти, как своеобразную форму солидарности с ХАМАСом, союзником Ирана, в его вооруженном противостоянии с Израилем. Как и Иран, Россия также нашла способ обхода эмбарго, введенного странами «Большой семерки», которые установили максимальную цену реализации российской нефти на уровне 60 долларов США и пригрозили санкциями в отношении компаний-покупателей, превышающих этот лимит. Тем не менее, как пишет американское издание Foreign Policy, России удалось приспособиться к ограничениям и в целом нивелировать вызванные ими негативные последствия. Foreign Policy отмечает, что потолок цен на нефть «способствовал снижению» доходов Москвы от углеводородов. В то же время «всегда было очевидно, что со временем России удастся обойти это препятствие и в долгосрочной перспективе сделать его неэффективным».

Как пишет издание, за последний год Россия приобрела более 110 нефтяных танкеров и создала флот, который доставляет российскую нефть покупателям, не подвергаясь при этом действию санкций. Помимо этого, Россия переориентировалась на торговлю с теми государствами, которые не поддержали инициативу Вашингтона и его союзников. То есть взяла на вооружение опыт, который Иран практикует более двадцати лет. В результате сегодня на долю Китая, Индии и Турции приходится 80 процентов экспорта российской сырой нефти. Справедливости ради отметим, что и инициаторы санкций не сидят сложа руки и предлагают различные варианты ответных шагов. Наиболее радикальным из них является предложение ввести санкции в отношении российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. Однако это решение может привести к росту мировых цен на нефть и, соответственно, нанести серьезный ущерб мировой экономике. Чтобы минимизировать эти риски, США, похоже, всерьез рассматривают возможность смягчить нефтяное эмбарго против Венесуэлы. Чему, безусловно, может способствовать договоренность, достигнутая недавно в ходе состоявшихся на Барбадосе переговоров между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и венесуэльской оппозицией.