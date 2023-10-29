Израильский порт под прицелом хуситов?

В Эйлате после сигнала тревоги о проникновении беспилотника был перехвачен снаряд, вероятно, запущенный из Йемена, сообщают израильские СМИ.

Воздушная цель была уничтожена над Красным морем до того, как он достиг курортного города.

Город Эйлат, население которого увеличилось за счет израильтян, вынужденных покинуть свои дома из-за нападения ХАМАС на юге страны и действий «Хезболлы» на севере, был охвачен паникой. Местные жители сообщили о взрывах.

Вооруженные силы Израиля подтвердили, что была обнаружена «воздушная цель», приближавшаяся к территории страны. В официальном заявлении военные уточнили: «Угрозы или риска для гражданских лиц не было».

Однако военные не подтвердили информацию о том, что цель была успешно перехвачена или о том, что она приближалась именно из Красного моря.