Кадыров предложил лечить тягу к митингам «пулей в лоб»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к силовикам с требованием немедленно задерживать организаторов несанкционированных беспорядков. Он подчеркнул, что если человек не отреагирует на три предупредительных выстрела в воздух, ему следует «пустить пулю в лоб», цитируют главу Чечни российские СМИ.

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — сказал Кадыров на совещании с представителями МВД и Росгвардии в правительстве республики.

Такое заявление последовало после антисемитских беспорядков в Махачкале, где в воскресенье местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Согласно сообщениям, они искали прилетевших граждан Израиля и проверяли выезжающие с территории автомобили.