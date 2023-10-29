Посол Канады раскритиковал Францию за поставки вооружения Армении

Разговоры о санкциях сейчас рискуют подорвать продолжающиеся мирные усилия между Арменией и Азербайджаном, заявил посол Канады в Армении Эндрю Тернер на заседании комитета по иностранным делам и международному развитию нижней палаты парламента Канады.

Посол отметил, что санкции могут подорвать усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, выбрать путь санкций в данный момент – это риск подорвать текущие миротворческие усилия.

«Хотя мы не видели, чтобы кто-то выбрал путь санкций, но стали свидетелями заявлений о возможности военной поддержки со стороны Франции. Это заставило Азербайджан отказаться от запланированных международных встреч и обсуждений, которые могли бы способствовать прогрессу мирного процесса», - отметил дипломат.