Фуад Мурадов собрал азербайджанскую общину в Чехии фото
В рамках «Года Гейдара Алиева» состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с проживающей в Праге азербайджанской общиной.
Во встрече приняли участие проживающие в городах Чехии члены азербайджанской общины, сотрудники Госкомитета, посольства Азербайджана в Чехии.
На мероприятии был презентован фильм, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, а также видеоролик «Слово, данное народу, стало реальностью» - о победе Азербайджана в Отечественной войне.
Председатель Госкомитета поздравил соотечественников с полным восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
Фуад Мурадов выступил с подробным отчетом о работе Госкомитета, довел до внимания такие вопросы, как реализация системных проектов, координационные советы, дома Азербайджана, воскресные азербайджанские школы, летние лагеря диаспорской молодежи. Он выразил Эльдару Велиеву, Лейле Бегим Джафаровой и Фариду Амиралиеву признательность за активное участие в пропаганде азербайджанских реалий в Чехии.
Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Чешской Республике Адыш Мамедов сообщил, что в различных странах мира, в том числе в Чехии, проводится цикл мероприятий по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, отметив участие в них азербайджанской общины, призвал соотечественников к активности и принятию целенаправленных мер в области пропаганды азербайджанской культуры и искусства.
Посол говорил также о причинах клеветнической кампании, проводимой на Западе против Азербайджана.
На мероприятии состоялись выборы координаторов Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы по Чехии. Лейла Бегим Джафарова и Фарид Амиралиев были избраны координаторами.
Община внесла предложение об открытии Дома Азербайджана в Праге, получившее единогласную поддержку.