Во встрече приняли участие проживающие в городах Чехии члены азербайджанской общины, сотрудники Госкомитета, посольства Азербайджана в Чехии.

В рамках «Года Гейдара Алиева» состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с проживающей в Праге азербайджанской общиной.

На мероприятии был презентован фильм, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, а также видеоролик «Слово, данное народу, стало реальностью» - о победе Азербайджана в Отечественной войне.

Председатель Госкомитета поздравил соотечественников с полным восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Фуад Мурадов выступил с подробным отчетом о работе Госкомитета, довел до внимания такие вопросы, как реализация системных проектов, координационные советы, дома Азербайджана, воскресные азербайджанские школы, летние лагеря диаспорской молодежи. Он выразил Эльдару Велиеву, Лейле Бегим Джафаровой и Фариду Амиралиеву признательность за активное участие в пропаганде азербайджанских реалий в Чехии.