Икрам Нур, автор haqqin.az 12:38

Вооруженные силы Саудовской Аравии перешли в состояние повышенной готовности после столкновений с йеменскими повстанцами-хуситами, в ходе которых погибли четыре саудовских военнослужащих. Где-то далеко в пустынях Йемена хуситы мечтают о том, как и они смогут прийти к успеху, и готовятся к войне с Израилем. Однако, расстояние между Йеменом и Израилем по-прежнему составляет более полутора тысяч километров. С одной стороны, ракеты и беспилотники в сторону «сионистов» запустить-то можно, но ведь душа требует чего-то большего. Поэтому руководство хуситов приняло решение атаковать на земле своего извечного врага, Саудовскую Аравию, которая резко критикует израильские авиаудары по Газе, настаивает на скорейшем прекращении огня и прервала переговоры о нормализации отношений с еврейским государством.

Нелогичным такое поведение хуситов выглядит лишь на первый взгляд. И только для тех, кто мало осведомлен о нынешних реалиях хусито-саудовского противостояния. После заключения между Тегераном и Эр-Риядом соглашения о нормализации дипломатических отношений, условным, временным, но все же, хуситы с удивлением обнаружили, что им теперь не хватает денег, которые раньше щедро давали иранцы. Это не означало, что помощь им из Тегерана прекратилась полностью, но то, что щедрый ее поток серьезно сократился, как минимум раза в три – стало для них неприятным сюрпризом. А ведь ополчение хуситов само себя не прокормит. Предложения же их «пощипать» Саудовскую Аравию в обмен на возобновление платежей – особого интереса в Тегеране не вызвало. «Набеги на саудитов желательны – но не сейчас», - ответили хуситам иранцы. Не уточнив при этом, когда конкретно они могут понадобиться. А тут прибавились еще и внутренние сложности хуситского движения. Часть племен, недовольных сокращением финансирования, начало пристально и как-то совсем нехорошо поглядывать на соседей, с которыми еще вчера плечом к плечу ходили в атаки на саудитов. Поскольку, как обычно и бывает в таких ситуациях, начали подозревать, что те от иранцев получали больше, а их попросту обделили. И неотвратимо приближался момент, когда началась бы внутренняя грызня «за восстановление справедливости», проще говоря – насильственного перераспределения, такое йеменское «грабь награбленное».