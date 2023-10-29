На азербайджанскую свадьбу в Питере наведались силовики видео

В Петербурге азербайджанская свадьба, проходившая в ресторане «Куракина дача», была внезапно прервана в результате полицейской операции, информируют российские Telegram-каналы.

В ходе мероприятия сотрудники правоохранительных органов провели проверку документов всех присутствующих граждан.

В результате пятеро человек были задержаны. По предварительной информации, задержанных ждет депортация. 