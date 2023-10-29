На азербайджанскую свадьбу в Питере наведались силовики видео
В Петербурге азербайджанская свадьба, проходившая в ресторане «Куракина дача», была внезапно прервана в результате полицейской операции, информируют российские Telegram-каналы.
В ходе мероприятия сотрудники правоохранительных органов провели проверку документов всех присутствующих граждан.
В результате пятеро человек были задержаны. По предварительной информации, задержанных ждет депортация.
На азербайджанскую свадьбу в Петербурге наведались силовики. pic.twitter.com/PWBGSdO4yz— Bellman13 (@Bellman138) October 31, 2023