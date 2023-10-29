Взрыв на российском военном заводе

В российском Соликамске (Западный Урал) произошел взрыв на заводе по выпуску взрывчатки «Урал». По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Соликамский завод «Урал» — один из крупнейших военно-промышленных заводов в Российской Федерации. Занимается производством взрывчатых веществ и боеприпасов. По данным МЧС, в здании корпуса №2 произошел «хлопок». В этот момент в здании никто не находился, на работу предприятия он не повлиял.

Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей пишут, что после взрыва в соседних домах выбило окна.