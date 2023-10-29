США назвали «милым» заявление Путина

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби с иронией прокомментировал антиамериканские заявления президента России Владимира Путина, который тот сделал вчера на совещании в связи с беспорядками в Махачкале.

«Ну разве это не мило? Это классическая русская риторика, не правда ли? Когда что-то плохо идет в вашей стране, просто обвиняйте кого-то другого, обвиняйте в этом внешние влияния.

Запад не имеет к этому отношения. Это просто ненависть, фанатизм и запугивание - просто и ясно. И хороший лидер, порядочный лидер назвал бы это тем, чем оно является на самом деле, вместо того, чтобы обвинять в чем-то Запад», - сказал Кирби.