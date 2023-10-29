Беларусь требует от России компенсации

Беларусь поставила перед Россией вопрос о выплате компенсаций из-за ввода БелАЭС в эксплуатацию в более поздний срок, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«По договору мы поставили перед ними (Россией) вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона»,— сказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Он добавил, что Россия предложила Беларуси продажу ядерного топлива «как для своих станций» и гарантию сроком на пять лет.

Ранее белорусский президент рассказал, что Беларусь завершила строительство собственной АЭС, особое внимание было уделено вопросам ее безопасности.

«…Мы закончили строительные и пусконаладочные работы, - приводит слова главы белорусского государства БелТА. - Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту. Безопасность нашей станции - это вопрос номер один».

По словам Лукашенко, все нюансы, связанные с безопасностью БелАЭС, нужно «доводить до ума».

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Генеральным подрядчиком выступила компания «Атомстройэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом»).