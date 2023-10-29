30 октября в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге состоялась встреча главы Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковника Али Нагиева и генерального секретаря организации Марии Пейчинович-Бурич, на которой азербайджанская сторона подписала Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами.

На встрече Нагиев проинформировал о текущей ситуации с безопасностью в регионе и подчеркнул, что Азербайджан всегда заинтересован в установлении прочного мира на Южном Кавказе. Он подробно рассказал о всесторонней гарантии азербайджанского правительства по обеспечению проживания граждан армянского происхождения в Карабахском регионе Азербайджана в условиях мира и благополучия, о работе, проделанной Баку для защиты их прав и свобод, об усилиях, предпринимаемых Азербайджаном во имя обеспечения благополучия, фундаментальной и надежной стабильности в регионе, важности нормализации отношений с Арменией и скором подписании мирного договора.

Генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич отметила, что Совет Европы всегда придавал большое значение сохранению мира на Южном Кавказе, и организация может оказать необходимую поддержку этому процессу.

Рассказав в ходе беседы об этнических чистках и минном терроре Армении по отношению к гражданам Азербайджана, Али Нагиев прокомментировал мнение генерального секретаря Совета Европы о том, что лица, проживающие в странах, охваченных организацией, имеют право в полной мере пользоваться всеми правами и свободами, закрепленными в Европейской конвенции о правах человека. Он выразил надежду, что положения упомянутого международного правового документа будут применены и в вопросе защиты прав граждан Азербайджана, которые в течение значительного времени жили в качестве беженцев и вынужденных переселенцев, часть из них пропала без вести, была взята в плен или в заложники, а также потеряла здоровье из-за мин, заложенных Арменией.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.