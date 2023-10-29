Первый заместитель министра обороны – глава Генштаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с находящимся с визитом в Баку главой Генштаба ВС Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что встреча начальников штабов армий двух стран прошла как в формате тет-а-тет, так и в расширенном составе.

Велиев обратил внимание на важность внедрения передовых технологий в армии Азербайджана и проведенную в сфере кибербезопасности работу.

Драгоне, в свою очередь, отметил наличие широких возможностей для расширения военного сотрудничества между двумя странами.

В оборонном ведомстве отметили, что на встрече была особо подчеркнута необходимость дальнейшего расширения военных отношений на основе стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической (ВТС), военно-образовательной и других сферах, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.