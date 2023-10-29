Армения перенесет завод в Араздеяне

Строящееся металлургическое предприятие в Араздеяне (на границе с Нахчыванской Автономной Республикой) перенесут в другое место, но оно будет находиться недалеко от предыдущего. Об этом министр экономики Армении Ваан Керобян сказал журналистам в парламенте.

Керобян отметил, что процесс переноса и строительства продолжается.

Он отметил, что нестабильная ситуация по-прежнему является препятствием для инвестиций и экономических проектов в Армении, для изменения ситуации следует продвигать мирную повестку.

Керобян подчеркнул, что мир в регионе будет иметь важнейшее значение с точки зрения инвестиционной привлекательности, и нужно стремиться к тому, чтобы в регионе наступил долгосрочный мир.

Ранее правительство Азербайджана потребовало от Армении остановить строительство завода.