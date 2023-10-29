Азербайджан и Китай обсудили военное сотрудничество
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе визита в КНР встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Китая генерал-полковником Хэ Вэйдуном.
«На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и в других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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