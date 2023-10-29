С начала боевых действий между палестинским союзником «Хезболлы» - ХАМАС и Израилем 7 октября группировка потеряла 47 бойцов, что составляет примерно пятую часть от потерь в полномасштабной войне между шиитской организацией и Израилем в 2006 году.

Большинство бойцов «Хезболлы» были уничтожены израильскими беспилотниками. В ответ на это «Хезболла» впервые публично продемонстрировала свои возможности по использованию зенитных ракет, заявив в воскресенье, что им удалось сбить израильский беспилотник. Эти ракеты являются частью мощного ракетного арсенала группировки, отмечает Reuters.

Один из источников, знакомых с планами «Хезболлы», сообщил Reuters, что использование зенитных ракет является частью стратегии для сокращения людских потерь и противодействия израильским беспилотникам. «Хезболла приняла меры для уменьшения числа мучеников», — отметил источник, не раскрывая дополнительных подробностей.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла должен выступить с речью в пятницу, что будет его первым обращением с начала войны.

Источники, знакомые с действиями группировки, рассказали, что «Хезболла» хочет ограничиться пограничными стычками, несмотря на публичные заявления группировки о готовности к полномасштабным военным действиям при необходимости.

Израиль, ведущий войну в секторе Газа с целью уничтожения ХАМАС, также заявил о нежелании вступать в конфликт на северной границе с Ливаном, где было убито семь израильских солдат. Министр обороны Израиля Йоав Галант выразил надежду на сохранение спокойствия на этом фронте и отметил, что силам Израиля удавалось сдерживать «Хезболлу» до сих пор.