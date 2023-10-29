Только для иностранцев: вход в Айя-Софию станет платным
Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года, сообщил министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
«Посещения иностранцев будут платными с 15 января. Богослужения и посещения будут бесплатными для граждан Турции», — заявил министр.
По словам Эрсоя, решение турецких властей связано с рекомендациями ЮНЕСКО. В самой мечети повысится качество экскурсий и богослужений.
Собор Святой Софии (ныне мечеть Айя-София) был построен в VI веке, долгое время оставался символом христианства на Востоке. После захвата Константинополя Османской империей в 1453 году его переделали в мечеть. С 1934 года храм работал в нейтральном статусе музея. В нем были сохранены и христианские, и мусульманские элементы убранства. В июле 2020 года Госсовет Турции отменил решение, превратившее собор Святой Софии в музей, власти вернули ей статус мечети.