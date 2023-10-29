Учения МЧС в бакинском метро фото; видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело совместно с ЗАО «Бакинский метрополитен» учения на станции метро «20 Января» на тему «Организация совместных действий при чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в Бакинском метрополитене».
Как сообщили в МЧС, учения были проведены под руководством Главного оперативного управления министерства. После поступления на горячую линию «112» МЧС информации о «пожаре» в энергоблоке на станции метро «20 Января» на «место происшествия» прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы пожарного контроля и Бакинского регионального центра министерства.
В связи с «пожаром» сотрудники метрополитена сначала закрыли станцию на вход, затем включили рабочее освещение в тоннеле, отключили напряжение на контактных рельсах.
Пожарно-спасательные отряды МЧС провели разведку и оценку оперативной обстановки, используя средства индивидуальной защиты, быстро потушили «пожар», эвакуировали «пострадавших» с помощью спасательных средств и оказали им «первую помощь».
Учения прошли успешно, по окончании были обсуждены их итоги, сотрудники МЧС и метрополитена обменялись мнениями по проведению спасательных операций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, оказанию первой помощи пострадавшим, правилам безопасности при эвакуации.
В учениях были задействованы 5 единиц техники и 43 сотрудника МЧС.