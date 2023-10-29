Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело совместно с ЗАО «Бакинский метрополитен» учения на станции метро «20 Января» на тему «Организация совместных действий при чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в Бакинском метрополитене».

Как сообщили в МЧС, учения были проведены под руководством Главного оперативного управления министерства. После поступления на горячую линию «112» МЧС информации о «пожаре» в энергоблоке на станции метро «20 Января» на «место происшествия» прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы пожарного контроля и Бакинского регионального центра министерства.