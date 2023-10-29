Экс-генпрокурора Грузии лишили гражданства

Он сообщил, что все процедуры, связанные с лишением гражданства бывшего генерального прокурора, завершены.

Соответствующее решение было принято президентом Саломе Зурабишвили 17 октября после того, как Госдеп США включил Отара Парцхаладзе в список лиц, против кого применены антироссийские санкции.

В Госдепартаменте заявили, что Отар Парцхаладзе, у которого российское и грузинское гражданство, имеет связи с ФСБ России и оказывает влияние на общество и политику в Грузии в пользу Москвы.