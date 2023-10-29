Арестован устроивший бойню в Сумгаите

В совместной информации Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана говорится, что в результате неотложных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и органов внутренних дел, были выявлены основания для подозрения в том, что ранее судимый Мушвиг Тагиев (1987 г.р.) с целью мести своему соседу Анару Фараджеву пришел во двор, где проживала семья последнего, облил бензином стены дома и поджег их, а после взрыва самодельного взрывного устройства выстрелил из огнестрельного оружия, умышленно убив вышедших из дома Дагбеи Фараджева и Сусану Каракаш, ранив Тарлан Фараджеву и Серкана Каракаша, а также их соседей Этибара Сарыева и Мехмана Сарыева.

Согласно информации, были найдены и изъяты использованные при совершении преступления ружье ИЖ-18, патроны, порох, бензин и другие предметы. Мушвиг Тагиев, задержанный в качестве подозреваемого в результате следственно-оперативных мероприятий, признан виновным по статьям 120.2.4, 120.2.7 (убийство двух лиц с особой жестокостью и общеопасным способом), 29, 120.2.3, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7 (попытка убийства двух лиц с особой жестокостью и общеопасным способом), 29, 186.2.1, 29, 186.2.2 (попытка уничтожения имущества путем поджога и взрыва с причинением значительного ущерба) и 229.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК Азербайджана. Он привлечен в качестве обвиняемого, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время идет предварительное следствие.

В совместной информации просят представителей СМИ и пользователей соцсетей соблюдать требования законодательства и не делиться неуточненной информацией.

В TƏBİB заявили, что состояние здоровья Мехмана Сарыева, чье лечение продолжается в хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи Сумгаитского медицинского центра, стабильное. Также стабильное состояние здоровья у Тарлан Фараджевой и Этибара Сарыева, проходящих лечение в травматологическом отделении этого медицинского учреждения.