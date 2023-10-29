Патрушев выступил с громкими обвинениями

«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», - утверждает Патрушев.

США, используя «украинский кризис», добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения своих конкурентов, а чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки». Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его цитирует РИА Новости.

Он считает неслучайными слова президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю – это «мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений», и что США своей политикой спровоцировали и продолжают подогревать ситуацию на Ближнем Востоке.

«Точно так же они действуют и в Украине, где спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса и готовили к боевым действиям против нашей страны», – сыплет обвинениями секретарь Совбеза РФ.

По словам Патрушева, «представители стран НАТО уже открыто говорят, что Россия помешала им приблизиться к российским границам, а украинцы для Запада – инструмент сдерживания России».