Израильские военные нанесли новые удары по инфраструктуре организации «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрелы с ливанской стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля атаковала военную инфраструктуру «Хезболлы» в ответ на стрельбу со стороны ливанской границы», - говорится в сообщении.