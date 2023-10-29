ЦАХАЛ бомбит позиции «Хезболлы» обновлено 18:00
Израильские военные нанесли новые удары по инфраструктуре организации «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрелы с ливанской стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля атаковала военную инфраструктуру «Хезболлы» в ответ на стрельбу со стороны ливанской границы», - говорится в сообщении.
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Силы армии обороны Израиля атаковали в южном Ливане группу боевиков, которые готовились к запуску противотанковых ракет по целям на израильской территории, сообщают еврейские СМИ.
В ответ на обстрел двух постов ЦАХАЛ был открыт огонь по стрелявшим.
Кроме того, выявлены пуски двух ракет, которые не перелетели через границу и упали на ливанской территории. Нанесены ответные удары.