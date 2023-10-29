Азербайджан и Россия обсудили «Север-Юг»

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обсудил с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым развитие железнодорожного маршрута международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», сообщили в аппарате Белоусова.

«Тридцать первого октября первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов встретился с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым в рамках его рабочего визита в Россию. В ходе беседы были обсуждены вопросы развития железнодорожного маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг», - говорится в сообщении.

В начале октября Белоусов и Мустафаев обсуждали перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в том числе вопросы реализации проекта коридора «Север-Юг».

МТК «Север-Юг» - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута «Север-Юг» - Решт-Астара в Иране.