Саакашвили и Зурабишвили видят опасность в прибывших в Грузию россиянах

Действующий и бывший президенты Грузии выступили с заявлениями о прибывших в страну после начала войны в Украине гражданах России.

Саломе Зурабишвили в интервью СBS выразила опасение, что фактор россиян может быть использован Кремлем как повод для вторжения под предлогом их защиты: «Очень тревожно, когда в твоей стране есть люди, говорящие на языке врага и считающие, что они находятся у себя дома… Есть тонкая грань, и эту грань необходимо поддерживать, чтобы в будущем не было инцидентов, которые позволят России использовать излюбленную доктрину защиты русскоязычных граждан».

Михаил Саакашвили заявил во время судебного процесса, что в Грузию проникла «диверсионная группа россиян»: «Нам нужно очень осторожно относиться к прибывающим россиянам… По моей информации, с очень плохими намерениями прибыла вооруженная диверсионная группа, которой поставлена задача захватить здесь власть в условиях волнений и дестабилизации. Поэтому нам необходимо следить за каждым подозрительным движением, за каждой группой с ребятами спортивного телосложения».

В правящей партии Грузии заявили, что не могут воспринимать всерьез голословные заявления и предложили Саакашвили обратиться в МВД, если он располагает достоверной информацией.