Египтяне не хотят принимать палестинских братьев

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули во вторник заявил, что его страна «не поддастся давлению Израиля» и не примет у себя палестинских беженцев из сектора Газа, сообщает агентство ЭФЭ.

«Как сказал президент Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет не позволит, чтобы нам что-то навязывали или чтобы за наш счет решали региональные проблемы», - отметил Мадбули во время выступления в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Он также заверил, что Каир планирует в ближайшие годы расширить планы развития и реконструкции Синайского полуострова, вложив в проект миллиарды египетских фунтов, «чтобы никто не подумал, что Египет откажется от Синая».