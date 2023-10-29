Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удары беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами по территории Израиля.

«Наши вооруженные силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника, расположенным на оккупированных Израилем территориях», — сказал представитель движения, которого цитирует ТАСС.

Сариа также заявил, что хуситы «продолжат наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия».

При этом, как заявил бригадный генерал хуситов Бин Амер Al Mayadeen, решение йеменцев вступить в конфликт ХАМАС с Израилем «было взвешенным и отражает волю йеменского народа».

Бин Амер подчеркнул серьезность намерений своей стороны: «Враг должен осознать, что конфликт будет расширяться, пока продолжаются массовые убийства палестинского народа. Наши ракеты превзойдут американские и израильские системы. Когда мы вступили в эту войну, мы заранее ожидали ответа. Поэтому мы готовы к этому, мы координируем свои действия с силами оси сопротивления».

Под «осью сопротивления» Иран и аффилированные с ним группировки подразумевают своих союзников и проиранские военизированных группировки в регионе.