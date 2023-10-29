Глава МИД Ирана встретился с лидером ХАМАС

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Aбдоллахиан в рамках визита в Катар встретился с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

На встрече, как сообщают зарубежные СМИ, Абдоллахиан «был проинформирован о текущей ситуации в Газе».

Как сообщили в МИД Турции, после Катара иранский министр посетит Турцию, где будут обсуждаться «актуальные региональные вопросы, двусторонние связи, а также ситуация в Палестине».