Территория СЭЗ в Аляте расширится распоряжение президента
Территория Алятской свободной экономической зоны расширяется на 23,74 гектара. Соответствующее распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, государственный земельный участок площадью в 23,74 га, расположенный на административной территории Гарадагского района Баку и определенный как территория СЭЗ Алят, передается в распоряжение уполномоченного органа данной СЭЗ с правом разового, безвозмездного и постоянного пользования.