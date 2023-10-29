Президент Узбекистана выделил деньги палестинцам

«Хорошо известно, что продолжающийся вооруженный конфликт между израильской армией и движением ХАМАС усугубляет гуманитарный кризис, вызывая большое количество жертв среди мирного, ни в чем не повинного населения. Гибнут дети и женщины, люди теряют кров, некоторые вынуждены покидать свои дома», - сказал Мирзиёев.

Он выразил «искренние соболезнования и сочувствие семьям жертв, погибших в результате военного конфликта Палестины и Израиля».

«Я решил выделить $1,5 млн Ближневосточному агентству Организации Объединенных Наций для оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа», - заявил глава Узбекистана.

Мирзиёев также сказал о том, что поддерживает право палестинского народа на создание независимого государства.

«Мы решительно выражаем солидарность с палестинским народом и поддерживаем его право на создание своего независимого государства в соответствии с ранее принятыми резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности», - подчеркнул он.