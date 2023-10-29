Женская сборная Азербайджана по футболу близка к тому, что никогда не удавалось мужчинам

Играющая в лиге «С» команда Сиясета Аскерова сегодня принимала на «Далга Арене» сборную Черногории и победила со счетом 3:0.

В составе нашей команды на 58-й минуте отличилась Маня Моллаева, на 62-й – Назлыджан Парлак, а на 84-й – Айшан Ахмедова.

В предыдущих матчах сборная Азербайджана сыграла дома вничью с Кипром (1:1), обыграла в гостях Черногорию (1:0) и Фарерские острова (2:1).

Турнирное положение в группе 3:

1. Азербайджан – 10 очков, разница мячей 7-2 (4 матча)

2. Черногория – 6, 3-4 (4)

3. Кипр – 4, 2-3 (3)

4. Фареры – 0, 1-4 (3).

Сборные Фарер и Кипра свой матч 4-го тура проведут сегодня.

Ну а наша команда 1 декабря сыграет на Кипре, а 5-го – примет в Баку островитянок из Северной Европы.

Согласно регламенту, победители пяти групп в лиге «С» получат право в следующем цикле выступать в лиге «B».

Три лучшие вторые команды в лиге «С» сыграют в плей-офф с тремя лучшими командами, занявшими третьи места в лиге «B». Победители двухматчевых противостояний также будут играть в лиге «B».

Сборная Азербайджана близка к тому, чтобы занять 1-е место в группе и подняться лигой рангом выше. Интересно, что мужская сборная Азербайджана трижды играла в Лиге наций, и ей ни разу не удавалось выиграть свою группу. Дважды наша команда занимала 2-е место, один раз – 3-е. Лучший результат по количеству очков – 10. Столько мы набрали в 2022 году в группе с Казахстаном, Словакией и Беларусью.

У нашей женской команды уже 10 очков, и впереди еще два матча.