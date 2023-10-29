«Ты у власти, не в оппозиции, что ты делаешь на митинге? Передай власть нам, и ты увидишь, как решается палестинская проблема». Лидер Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу раскритиковал президента Турции на заседании своей партии, передают турецкие СМИ.

Он также выразил свое недовольство по поводу «Большого митинга в поддержку Палестины», организованного Партией справедливости и развития (AKP), отметив следующее:

«В Палестине проливается кровь. Мы всегда и везде поддерживаем Палестину со столицей в Иерусалиме. А этот господин (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) организует митинг. Ты у власти, не в оппозиции. Что ты делаешь на митинге? Передай власть нам, и ты увидишь, как решается палестинская проблема. Ты увидишь, как наступает мир на Ближнем Востоке», — пообещал Кылычдароглу.