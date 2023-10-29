В результате израильских авиаударов по лагерю Джабалия в секторе Газа убито более 100 человек, 300 ранены. Как передает Al Jazeera, об этом рассказал доктор Мадс Гилберт, пропалестинский активист, работающий в Газе.

«Последние цифры, которые я получил, — около 100 убитых и 300 раненых. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что это массовое убийство. Больничная система в секторе Газа не может принять 300 новых раненых», — сказал он.

Он также сообщил, что в лагере Джабалия было разбомблено 15 гражданских домов.

В условиях войны haqqin.az не может установить достоверность утверждений воюющих сторон.