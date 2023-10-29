Удар по лагерю беженцев в Газе: 400 погибших и раненых обновлено 19:30; фото, видео
В результате израильских авиаударов по лагерю Джабалия в секторе Газа убито более 100 человек, 300 ранены. Как передает Al Jazeera, об этом рассказал доктор Мадс Гилберт, пропалестинский активист, работающий в Газе.
«Последние цифры, которые я получил, — около 100 убитых и 300 раненых. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что это массовое убийство. Больничная система в секторе Газа не может принять 300 новых раненых», — сказал он.
Он также сообщил, что в лагере Джабалия было разбомблено 15 гражданских домов.
В условиях войны haqqin.az не может установить достоверность утверждений воюющих сторон.
*** 18:55
В результате израильских ударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа 400 человек погибли и ранены. Как передает Al Jazeera, об этом сообщило МВД анклава.
В условиях войны haqqin.az не может установить достоверность утверждений воюющих сторон.
*** 18:30
В результате ударов по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа разрушено несколько жилых домов, сообщает Минздрав Газы.
Как сообщил телеканалу Al Hadath представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кудра, число погибших превышает 50.
В условиях войны haqqin.az не может проверить утверждения представителей воюющих сторон.
October 31, 2023