Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:33

На фоне череды государственных переворотов в бывших французских колониях в Африке, после которых к власти там пришла пророссийская военная хунта, президент Франции Эммануэль Макрон стремится взять внешнеполитический реванш в Центральной Азии. По мнению экспертов, именно в таком контексте следует оценивать предстоящие визиты Макрона в Казахстан и Узбекистан. В официальной информации, опубликованной Елисейским дворцом по поводу визита Макрона в Центральную Азию, сказано, что президент Франции поддерживает реформы и модернизацию в этих республиках.

«Франция готова поддержать Казахстан и Узбекистан на пути реформ и модернизации, внести вклад в диверсификацию международных отношений, поддержать их независимость и суверенитет, а также укрепить их отношения с Европой», – заявили на прошлой неделе в администрации французского лидера. В Елисейском дворце также отметили, что целью сближения Казахстана и Узбекистана с Францией является «сотрудничество в экономической сфере, особенно в энергетике, в поставках важнейших видов сырья, в транспортной инфраструктуре, здравоохранении, агропродовольственной независимости и обороне». В ходе визитов запланированы экономические форумы с участием французских компаний. Следует отметить, что двусторонние отношения между Францией и Казахстаном развиваются достаточно динамично. До сих пор президенты Франции трижды посещали Казахстан (Франсуа Миттеран в 1993-м, Николя Саркози в 2009-м и Франсуа Олланд в 2014 году). В свою очередь, Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, посещал Париж пять раз. Нынешний же президент Токаев совершил визит во Францию в ноябре прошлого года.

Узбекистан такой динамикой похвастать не может: за всю историю двусторонних отношений было всего два визита на высшем уровне. Впрочем, последний приезд во Францию президента Шавката Мирзиёева удался на славу: в ходе переговоров в Париже ему удалось договориться об инвестициях в экономику Узбекистана на 6 миллиардов евро. Что же касается визита Токаева, то по его итогам были подписаны 35 документов, в том числе межправительственное соглашение о строительстве в Джамбульской области ветроэлектростанции стоимостью почти в 2 миллиарда евро. Вслед за визитами лидеров Казахстана и Узбекистана в Париже под эгидой французского парламента состоялся круглый стол, в ходе которого влиятельные дипломаты и специалисты по международным отношениям призывали к повышению роли Франции в Центральной Азии. Участвовавшие в мероприятии эксперты отметили, что страны Центральной Азии дистанцируются от России, опасаются за свой суверенитет и безопасность, а потому Франции необходимо защитить их.

Следует отметить, что за действиями Парижа стоят прежде всего экономические интересы: Франция - лидер в Европе по производству атомной энергии. В то время как Казахстан – мировой лидер по добыче урана. На долю этой страны приходится четверть всех разведанных мировых урановых ресурсов, причем в низкой ценовой категории (до 80 долларов за килограмм), что обеспечивает Казахстану 40 процентов от всех мировых поставок. И хотя уже сегодня совместное французско-казахстанское предприятие «КАТКО» обрабатывает 15 процентов добываемого в стране урана, Франции этого, по всей вероятности, недостаточно. И к 2030 году планируется при поддержке Парижа увеличить производство урана в два раза. Понятно также, что Франция была бы не прочь потеснить в регионе своего извечного конкурента, российскую корпорацию «Росатом», а заодно наложить руки на местные урановые рудники. Впрочем, есть и важная геополитическая составляющая – Макрон явно хочет отомстить Путину за свои провалы в Африке, где на смену французскоу «патронажу» приходит российский.