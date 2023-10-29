Патрушев хулит англосаксов

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев выступил с резкой критикой в адрес Вашингтона во время выездного совещания в Томске. Патрушев обвинил Соединенные Штаты в использовании и грабеже других стран, маскируя свои действия под борьбу с терроризмом и защиту демократических ценностей, цитирует секретаря Совбеза ТАСС.

«Под предлогами защиты якобы «демократических ценностей» и борьбы с международным терроризмом США продолжают беззастенчиво эксплуатировать другие страны мира. Ярким тому примером является грабительская политика в отношении африканских государств, дестабилизация англосаксами обстановки в Ливии, Сирии. По такой же схеме они действовали в Ираке, Афганистане», — указал он.

Патрушев также отметил, что, по его мнению, «за минувшие столетия концепция западного колониального капитализма практически не изменилась». Он выразил мнение, что «сегодня англосаксы пытаются сохранить неолиберальную модель глобализации, основанную на неравноправных экономических и политических отношениях, отрицающую многообразие интересов».

Патрушев подчеркнул, что «именно политика Вашингтона спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение ситуации на Ближнем Востоке и уже привела к огромным жертвам среди мирного населения». Он также заявил, что «вместо содействия урегулированию палестино-израильского конфликта, США, наоборот, способствуют его эскалации, поставляя вооружение и направляя авианосцы в регион».

В своем выступлении Патрушев обратил внимание на «экономическую войну», развязанную против России. «Вместо предсказуемости и стабильности развития торгово-экономических отношений, совместной выработки решений в сфере экономики страны коллективного Запада во главе с США развязали против России экономическую войну».

Секретарь Совбеза также указал на последствия санкций, введенных против России: «Ввели уже несколько пакетов нелегитимных санкций против нашей страны (в настоящее время готовят 12-й пакет). Намеренно ограничили нам доступ к критически важным и передовым технологиям. Под ударом оказались, в первую очередь, электронная компонентная база, высокотехнологичное машиностроение, авиастроение, судостроение, оборудование и технологии для топливно-энергетического комплекса».

Завершая свое выступление, Патрушев подчеркнул, что целью действий Запада является «сдерживание развития России, ослабление ее промышленного потенциала, а по сути - заставить отказаться от права выбирать собственный, независимый путь развития».