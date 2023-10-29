Выступление госсекретаря США Энтони Блинкена было прервано протестующими во время дачи показаний в Конгрессе, сообщает агентство Anadolu.

Во время дачи показаний в Конгрессе во вторник выступление госсекретаря США Энтони Блинкена было неоднократно прервано протестующими, требующими от администрации президента США Джо Байдена предпринять меры для немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Блинкен молча слушал, как протестующие, требующие прекратить текущие военные действия, неоднократно прерывали его во время показаний перед Сенатским комитетом по ассигнованиям. Первый из них крикнул: «Немедленно прекратите огонь!» и «Спасите детей Газы!».

«Палестинцы не животные!» - кричал другой демонстрант, в то время как другие выкрикивали: «Позвольте Газе жить!».