Бывший государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров сообщил о значительных последствиях недавних беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, ущерб от разгрома составил более 285 миллионов рублей, передают российские СМИ.

Абакаров отметил, что виновники инцидента были зафиксированы камерами видеонаблюдения. По мнению чиновника, личности злоумышленников скоро будут установлены, и их заставят возмещать ущерб. Кроме того, депутат предложил ввести запрет на использование аэропорта для тех, кто принимал участие в беспорядках, до полного возмещения ущерба.

«Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчет еще ведется. (...) Абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их лица хорошо видны, а личности легко опознаваемы. Помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта, мы будем требовать, чтобы они возместили ущерб, нанесенный аэропорту! Также мы вносим их в черный список аэропорта, они не будут обслуживаться в аэропорту Махачкалы до тех пор, пока весь ущерб не будет возмещен!», — заявил Абакаров.