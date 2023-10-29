США за гуманитарные паузы, но против прекращения огня в Газе

Администрация Соединенных Штатов считает необходимым рассмотреть возможность ввести гуманитарные паузы в конфликте между Израилем и ХАМАС вместо прекращения огня. Прекращение огня принесет пользу исключительно ХАМАС. Как передает Haaretz, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В Газу должны поступать продовольствие, вода, медикаменты и другая необходимая гуманитарная помощь для мирного населения. Мирное население должно иметь возможность не подвергаться опасности, что становится еще более сложной задачей, поскольку [палестинское радикальное движение] ХАМАС использует гражданских лиц в качестве живого щита. Необходимо рассмотреть возможность гуманитарных пауз», — отметил Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Госсекретарь США Блинкен в ходе заседания выразил понимание страстей, которые высказываются как в зале, так и за его пределами. Он подчеркнул, что «все мы стремимся к защите жизней мирных граждан. Все мы осознаем страдания, которые происходят на данный момент».

На слушаниях также обсуждается направленный ранее Белым домом на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине. Блинкен попытался связать необходимость финансирования Украины и Израиля.