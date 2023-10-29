По меньшей мере четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела, которому подвергся город Ашдод на юге Израиля. Об этом сообщила израильская служба скорой медицинской помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида», МДА).

«После сигналов тревоги в районе Ашдода за последние минуты: медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь и направляют четырех человек (с двух разных мест) в больницу «Ассута», — говорится в сообщении.

Как уточнили медики, один из пострадавших - 50-летний мужчина - получил осколочные ранения и находится в тяжелом состоянии. Трое других получили менее значительные травмы, отметили в службе скорой помощи.

По информации газеты The Jerusalem Post, в мэрии Ашдода подтвердили факт падения нескольких ракет на территории города после недавнего залпа со стороны сектора Газа. В результате случившегося по меньшей мере семь автомобилей загорелись, сейчас огонь тушат пожарные, кроме того, сообщается о повреждении одного здания, отмечает The Jerusalem Post.

В условиях войны haqqin.az не может установить достоверность утверждений воюющих сторон.