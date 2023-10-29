Глава «Азерпочт» возглавит Госморпорт Азербайджана

Афган Джалилов был освобожден от занимаемой должности председателя правления ООО «Азерпочт», подчиненного Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана. Он переходит на новую должность – заместителя председателя правления Государственного морского и портового агентства при министерстве. Кроме того, Джалилову поручено временно исполнять обязанности председателя правления этого агентства.

Стоит отметить, что предыдущий председатель правления Государственного морского и портового агентства Ариф Мамедов, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 27 октября, был назначен послом Азербайджана в Греции.