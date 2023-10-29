ФБР об угрозе терактов в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о возросшей угрозе терактов в Штатах на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, передает AFP.

Как заявил Рэй на слушаниях в комитете Сената, уровень террористической угрозы был повышен в течение года, но «продолжающаяся война на Ближнем Востоке подняла угрозу нападения на американцев в США на совершенно другой уровень».

«Нашей наиболее неотложной задачей является обеспечение безопасности от действий жестоких экстремистов, отдельных лиц или небольших групп, которые могут черпать вдохновение из событий на Ближнем Востоке и осуществлять атаки против американцев, ведущих свою повседневную жизнь», — заявил он.