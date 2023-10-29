Москва обеспокоена израильскими ударами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом выразил обеспокоенность по поводу израильских авиаударов по Сирии, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что эти действия, особенно в свете недавних событий в секторе Газа, являются неприемлемыми.

Лавров в разговоре с Микдадом указал на недопустимость расширения палестино-израильского конфликта на территорию Сирии и других стран региона.

Главы внешнеполитических ведомств России и Сирии также подтвердили свою приверженность выполнению решений Совета Безопасности ООН по сирийскому урегулированию. В ходе разговора была подчеркнута приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии.